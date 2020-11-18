Президент призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так.

"Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал российский президент в ходе совещания с членами кабмина.

При этом он добавил, что ситуация с коронавирусом в РФ контролируемая, хотя в ряде регионов непростая, а где-то и вообще сложная. Отдельно президент отметил, что относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах также не должны успокаивать.

"Это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому", - пояснил он.

Путин также добавил, что число новых случаев выявления коронавирусной инфекции растет, увеличивается доля осложнений, растет число смертей от коронавируса.