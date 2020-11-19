В Госдуму внесен проект об отсрочке для пенсионеров и бизнеса

Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Проект разработан для помощи пострадавшим от последствий коронавирусной инфекции, пояснили авторы. Они напомнили, что в июле был принят закон, который уже предоставил такую рассрочку, и теперь предлагается продлить меры. Ведь сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Рассрочка продлевается для тех долгов, по которым исполнительные документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было - до 1 октября 2020 года). Одновременно до 1 июля 2021 года предполагается продлить исполнительские каникулы - период, в который судебный пристав не может налагать арест или изымать движимое имущество должника-гражданина, которое находится по его месту пребывания. Прежний срок - до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что исключение составляют принадлежащие должнику транспортные средств (речь об автомобильных транспортных средствах, мотоциклах, мопедах и легких квадрициклах, трициклах и квадрициклах, самоходных машинах). Их изымать можно будет.

О каких должниках идет речь? Это пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда. Они могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка предоставляется не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения этой меры у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно находиться иной недвижимости, кроме той, где он проживает.

При этом рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями. А при нарушении графика платежей она отменяется, и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

Что касается бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, то для него предусматривается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.

На время действия рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество. А юрлицам нельзя будет выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.

По данным инициаторов, по состоянию на октябрь 2020 года на принудительном исполнении находятся производства о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении 1,9 млн. пенсионеров на сумму более 361 млрд. рублей, из которых кредиты - более 354 млрд. рублей. А в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей - в количестве более 2,2 млн., с суммой задолженности более 860 млрд. рублей, из них кредиты - более 676 млрд рублей. Так что продление актуально.

Ранее Хинштейн, комментируя предложения, пояснял, что мера поможет пережить непростые времена как представителям малого и среднего предпринимательства, так и пенсионерам.