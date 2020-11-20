Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам

В соответствии с поручением президента Минфин перечислил 39 регионам, а также Байконуру дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией и обеспечения выполнения ими социальных обязательств.

Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов, сообщает Минфин. У этих регионов уровень бюджетной обеспеченности меньше 1,5.

За 9 месяцев этого года налоговые и неналоговые доходы бюджетов сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей.

В этом году правительство решило выделить дополнительные 300 млрд рублей на поддержку регионов из-за снижения их доходов. Ранее уже были перечислены дотации на 200 млрд рублей. Дополнительный транш в 100 млрд рублей предусмотрен на 2021 год.