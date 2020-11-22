«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Новости проекта
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 20.11.2020
Песков назвал тему борьбы с коронавирусом приоритетом для Путина 19.11.2020
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17.11.2020
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 17.11.2020
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 16.11.2020
Роспотребнадзор: Переболевшие COVID-19 могут быть переносчиками вируса 13.11.2020
В Москве вступили в силу ограничения для клубов и кафе 13.11.2020
Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов 12.11.2020
Регионам рекомендовали организовать амбулатории для диагностики COVID-19 12.11.2020
В Москве не будут закрывать детсады из-за коронавируса 12.11.2020
Собянин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом 12.11.2020
Власти Москвы не будут ограничивать ночную торговлю 12.11.2020
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 06.11.2020
Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционка для 6-11 классов 05.11.2020
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 02.11.2020
Врачам в борьбе с COVID-19 помогут волонтеры 01.11.2020
Более 50 тысяч звонков поступило за месяц на горячую линию соцкомплекса Москвы 30.10.2020
Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей 29.10.2020
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 29.10.2020
Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 28.10.2020
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 28.10.2020
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября 28.10.2020
Голикова: В 16 регионах заняты 90% "ковидных" коек, в пяти - более 95% 28.10.2020
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 28.10.2020
Роспотребнадзор: Бизнес в Москве не будет закрываться тотально 28.10.2020
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 28.10.2020
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 27.10.2020
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 27.10.2020
В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от COVID-19 27.10.2020
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 26.10.2020
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 26.10.2020
Володин назвал приоритеты Госдумы в пандемию 26.10.2020
В Роспотребнадзоре назвали способ противостоять COVID-19 26.10.2020
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве 25.10.2020
СМИ: Выплаты медикам на борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год 23.10.2020
Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие" 22.10.2020
Минобрнауки: Общежития вузов не станут расселять из-за коронавируса 22.10.2020
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 22.10.2020
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 22.10.2020
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 21.10.2020
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 21.10.2020
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 21.10.2020
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 21.10.2020
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 20.10.2020
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 20.10.2020
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 19.10.2020
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой 19.10.2020
Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы 19.10.2020
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 19.10.2020
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 18.10.2020
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19 18.10.2020
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021 18.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 15.10.2020
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 15.10.2020
Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны 14.10.2020
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса 14.10.2020
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 13.10.2020
Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя 13.10.2020
Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте 13.10.2020
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 11.10.2020
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина 11.10.2020
Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе 09.10.2020
Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины 09.10.2020
Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса 09.10.2020
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 09.10.2020
Роспотребнадзор предложил пройти тест на знания о коронавирусе 09.10.2020
Мишустин выделил около трех млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам 08.10.2020
Собянин: В какую сумму коронавирус обошелся Москве? 07.10.2020
Путин поручил предусмотреть меры поддержки занятия спортом в пандемию 06.10.2020
В Хабаровском крае ограничения из-за COVID-19 продлятся до весны 06.10.2020
Волонтеры начнут разносить продукты пожилым петербуржцам 05.10.2020
На Среднем Урале порекомендовали отправить часть работников на удаленку 05.10.2020
В Севастополе введут запрет на массовые мероприятия 05.10.2020
В Подмосковье создали новые больничные места под COVID-19 05.10.2020
В Подмосковье усилят контроль за масочным режимом 05.10.2020
Ракова: В Москве утвердили новый подход к лечению ковида в стационарах 05.10.2020
Сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше 05.10.2020
Городские школы в Бурятии перевели на дистанционную форму обучения 04.10.2020
Вирусолог рассказал об особенностях всплесков коронавируса в России 03.10.2020
Мишустин продлил действие ряда разрешительных документов 03.10.2020
Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые лекарства 03.10.2020
Петербургским компаниям предложили перевести сотрудников на удаленку 03.10.2020
В Саратовской области бессрочно продлили ограничения из-за COVID-19 02.10.2020
В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 18 октября 02.10.2020
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 02.10.2020
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 01.10.2020
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 01.10.2020
Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от COVID 01.10.2020
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 01.10.2020
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 01.10.2020
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 01.10.2020
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 01.10.2020
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 30.09.2020
Названо число москвичей с иммунитетом к COVID-19 28.09.2020
Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного 28.09.2020
Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями 25.09.2020
Власти не будут блокировать социальные карты москвичей 25.09.2020
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 24.09.2020
Выявлена связь между ношением очков и риском заразиться COVID-19 24.09.2020
В Европе впервые начали использовать собак для выявления больных COVID 24.09.2020
Ученые: вирусную нагрузку COVID-19 повышает мутация 24.09.2020
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Названо еще одно важное преимущество ношения маски 19.09.2020
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Общество
22.11.2020 16:58
Текст: Елена Манукиян

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Лечить пациентов с COVID-19 будут дистанционно и в режиме 24/7
С понедельника регионам рекомендовано организовать для пациентов с COVID-19 телемедицинские консультации и отдельные амбулатории для диагностики коронавируса. Медпомощь должна быть доступна круглосуточно и семь дней в неделю. Приказ минздрава об этом вступает в силу.

Документом утверждается временный регламент оказания консультационной телемедицинской помощи, по которому лечиться на дому под дистанционным наблюдением специалистов разрешается с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии, ОРВИ. Врач может удаленно зафиксировать жалобы пациентов, оформить электронный больничный, назначить лечение, при необходимости пригласить на очный прием или направить в стационар. Для проведения таких консультаций в регионах должны быть созданы единые телемедицинские центры, оснащенные необходимым оборудованием и средствами связи. Сами сеансы регламент позволяет транслировать в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг. Акцент делается на оперативность и своевременность оказания медпомощи.

Фото: Евгений Козырев
В Минздраве рассказали об осложнениях после коронавируса

Также приказ минздрава устанавливает требования к амбулаторным центрам диагностики и лечения COVID-19. Речь идет о временных пунктах, в которых граждане смогут пройти обследование на коронавирус. Они должны быть прикреплены к организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, взаимодействовать со службой скорой помощи, поликлиниками и больницами. Размещаться могут как в отдельном здании, так и в одном с медорганизацией, но в помещениях с отдельных входом и изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системой.

Лечиться на дому под дистанционным наблюдением можно только при легкой форме коронавируса

Помимо этого, минздрав разрешил привлекать к забору анализов на COVID-19 студентов-медиков после третьего курса обучения в институте, включать их в выездные бригады скорой помощи, работать они могут только под контролем врача (фельдшера). Также в регионах должны быть созданы специализированные бригады скорой помощи, которые будут выезжать на вызовы к пациентам с COVID-19.

Тем временем

Из Чумикана не уехать

В Хабаровском крае с воскресенья в карантинной блокаде из-за вспышки коронавируса оказалось село Чумикан, в котором проживают свыше тысячи человек. Постановление регионального правительства запретило выезд из него (покинуть село теперь можно только после двухнедельного карантина) и приостановило в нем работу организаций, которые не обеспечивают его жизнедеятельность. Школьники переводятся на дистанционное обучение, для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Кроме того, здесь проведут дезинфекцию административных зданий, общественных помещений, магазинов.

Чумикан - районный центр труднодоступного Тугуро-Чумиканского района. В таких поселениях вспышка ковида (например, 19 ноября в Чумикане диагностировали 24 случая заражения) особенно опасна: оказать помощь в тяжелых ситуациях бывает нелегко.

Подготовила Инесса Доценко, Хабаровский край

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