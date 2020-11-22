Лечить пациентов с COVID-19 будут дистанционно и в режиме 24/7

С понедельника регионам рекомендовано организовать для пациентов с COVID-19 телемедицинские консультации и отдельные амбулатории для диагностики коронавируса. Медпомощь должна быть доступна круглосуточно и семь дней в неделю. Приказ минздрава об этом вступает в силу.

Документом утверждается временный регламент оказания консультационной телемедицинской помощи, по которому лечиться на дому под дистанционным наблюдением специалистов разрешается с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии, ОРВИ. Врач может удаленно зафиксировать жалобы пациентов, оформить электронный больничный, назначить лечение, при необходимости пригласить на очный прием или направить в стационар. Для проведения таких консультаций в регионах должны быть созданы единые телемедицинские центры, оснащенные необходимым оборудованием и средствами связи. Сами сеансы регламент позволяет транслировать в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг. Акцент делается на оперативность и своевременность оказания медпомощи.

Также приказ минздрава устанавливает требования к амбулаторным центрам диагностики и лечения COVID-19. Речь идет о временных пунктах, в которых граждане смогут пройти обследование на коронавирус. Они должны быть прикреплены к организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, взаимодействовать со службой скорой помощи, поликлиниками и больницами. Размещаться могут как в отдельном здании, так и в одном с медорганизацией, но в помещениях с отдельных входом и изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системой.

Лечиться на дому под дистанционным наблюдением можно только при легкой форме коронавируса

Помимо этого, минздрав разрешил привлекать к забору анализов на COVID-19 студентов-медиков после третьего курса обучения в институте, включать их в выездные бригады скорой помощи, работать они могут только под контролем врача (фельдшера). Также в регионах должны быть созданы специализированные бригады скорой помощи, которые будут выезжать на вызовы к пациентам с COVID-19.

Тем временем

Из Чумикана не уехать

В Хабаровском крае с воскресенья в карантинной блокаде из-за вспышки коронавируса оказалось село Чумикан, в котором проживают свыше тысячи человек. Постановление регионального правительства запретило выезд из него (покинуть село теперь можно только после двухнедельного карантина) и приостановило в нем работу организаций, которые не обеспечивают его жизнедеятельность. Школьники переводятся на дистанционное обучение, для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Кроме того, здесь проведут дезинфекцию административных зданий, общественных помещений, магазинов.

Чумикан - районный центр труднодоступного Тугуро-Чумиканского района. В таких поселениях вспышка ковида (например, 19 ноября в Чумикане диагностировали 24 случая заражения) особенно опасна: оказать помощь в тяжелых ситуациях бывает нелегко.

Подготовила Инесса Доценко, Хабаровский край