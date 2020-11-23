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Сарик Андреасян создаст свою киношколу

Новости
    23.11.2020, 18:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сарик Андреасян, создатель таких незабываемых лент, как "ЛОпуХИ", "Служебный роман. Наше время", "Беременный" и "Тот ещё Карлосон!" (и это только начало списка), намерен создать собственную киношколу.

Фото: Среда
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По мнению чрезвычайно продуктивного режиссёра и продюсера, снявшего также такие примечательные картины, как "Что творят мужчины!", "Мафия: Игра на выживание" и, конечно, "Защитники", в России киномастерство преподают "плохо". Как авторитетно пояснил Андреасян, он это прекрасно знает, "так как сам учился".

В "сторис" на своей странице в Instagram Сарик, автор фильмов "Землетрясение" и "Непрощённый", рассказал, что его школа предложит беспрецедентные услуги: "Постараюсь за несколько месяцев дать больше, чем ВУЗ за годы!"

Дело в том, что учебный процесс "будет больше похож на западную систему, где вы будете учить такое понятие, как "Filmmaking", пояснил режиссёр комедии "Гудбай, Америка!"

Фото: kinopoisk.ru
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Причём речь идёт о максимально широком охвате дисциплин - "от звукорежиссёров до художников".

А пока что Андреасян, по его словам "думает о ценообразовании",

Напомним, Сарик и Гевонд Андреасяны продюсируют новую экранизацию классической антиутопии Евгения Замятина "Мы". Вот трейлер.

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