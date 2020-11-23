Вакцины от COVID-19 включат в перечень жизненно важных лекарств

Правительство включает вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - подчеркнул глава кабмина. Со следующего года в перечень также войдут еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства для лечения высокозатратных нозологий. Разработчики российской вакцины от коронавируса рассказали о ее особенностях