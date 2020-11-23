Вакцины от COVID-19 включат в перечень жизненно важных лекарств

"Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - подчеркнул глава кабмина.
Со следующего года в перечень также войдут еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства для лечения высокозатратных нозологий.
"Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - подчеркнул глава кабмина.
Со следующего года в перечень также войдут еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства для лечения высокозатратных нозологий.
С понедельника вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому регионам рекомендовано организовать для пациентов с COVID-19 телемедицинские консультации и отдельные амбулатории для диагностики. Медпомощь должна быть доступна круглосуточно и семь дней в неделю
Роспотребнадзор скорректировал санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции. Глава ведомства Анна Попова подписала постановление, в котором, в частности, сокращается время проведения теста на COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. Изменения затронули диагностику, маршрутизацию пациентов и организацию амбулаторного лечения. Кроме того, в правила включены две зарегистрированные в России вакцины, которые должны формировать антитела к COVID-19
Работодатель не может заставить работника сдавать платный тест на коронавирус или требовать у него справку об отсутствии инфекции. Сведения о здоровье могут запрашиваться только в случае, если они связаны с "трудовой функцией работника"