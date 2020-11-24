Бесплатная вакцинация в России начнется в 2021 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она будет добровольной.

В стране уже выпущено в оборот более 117 тыс. доз вакцины "Спутник V", - заявила вице-премьер. До конца года планируется произвести в общей сложности свыше 2 млн доз сыворотки. Она напомнила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Кроме того, разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова еще одна вакцина. Эти исследования планируется завершить до конца декабря 2020 года, рассказала вице-премьер.