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24.11.2020 11:31
Рубрика: Общество

Бесплатная вакцинация в России начнется в 2021 году

Текст: Александр Проценко
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она будет добровольной.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

В стране уже выпущено в оборот более 117 тыс. доз вакцины "Спутник V", - заявила вице-премьер. До конца года планируется произвести в общей сложности свыше 2 млн доз сыворотки. Она напомнила, что 18 ноября получено разрешение Минздрава на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Кроме того, разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова еще одна вакцина. Эти исследования планируется завершить до конца декабря 2020 года, рассказала вице-премьер.

Голикова: Ситуация с коронавирусом в России осложняется
Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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