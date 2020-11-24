С 2022 по 2028 год в Европе будет введен налог на импорт продукции из стран, где превышены выбросы парниковых газов. Совокупные потери российского экспорта от его действия могут составить к 2030 году до 50 млрд евро. Частично компенсировать или даже полностью нивелировать его действие сможет учет вклада российских лесов в поглощение углерода и собственная программа декарбонизации экономики. Об этом говорили участники конференции в РИА Новости.

Если Россия добьется, что при расчете суммы налога будет учитываться поглощающий углерод потенциал российских лесов, то это сможет снизить его суммарную тяжесть на 30 млрд евро до 2030 года. Но, по мнению участников обсуждения, остается проблема открытости данных по инвентаризации российских лесов, которые пока не доступны не только иностранным экспертам, но и российским заинтересованным пользователям.

Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что Россия считает углеродный сбор противоречащим нормам Всемирной торговой организации (ВТО), а в минэнерго подчеркивали, что при расчете углеродного налога ЕС никак не учитывает площадь лесов в нашей стране и их вклад в поглощение углекислого газа.

"В некотором смысле, углеродный налог - это экологическая диктатура, которая не обходится без политики", - сказал руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, отвечая на вопрос "РГ" о вероятности применения аналогичных мер в других странах. По его мнению, они возможны в Китае, Южной Корее, Японии, а также, учитывая смену президента, и в США.

С другой стороны, углеродный налог изначально не был направлен против России, скорее под ударом оказывалась продукция, производимая в Китае. Но эта страна успела принять меры и изменить структуру своего экспорта в ЕС. А уже сейчас наибольшее негативное воздействие углеродный сбор окажет на Россию, считает руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий.

Потери от углеродного сбора могут понести отечественные металлурги, химическая и угольная промышленность, нефтегазовый комплекс

Более всего от его введения может пострадать отечественная металлургия, угольная промышленность и нефтегазовая отрасль. По расчетам КПМГ, возможно три варианта развития событий. По пессимистическому прогнозу, налог будет введен уже с начала 2022 года, и в этом случае потери российского экспорта к 2030 году составят 50,6 млрд евро.

В базовом сценарии, налог будет введен в 2025 году и тогда отечественные производители недосчитаются 33,3 млрд евро. В случае введения налога в 2028 году, как сказано в оптимистическом прогнозе, нагрузка на российский экспорт составит 6 млрд евро. В первую очередь нововведение сократит прибыль от экспорта в Европу плоского металлопроката, который используется в производстве автомобилей, станков и строительстве, в среднем более чем на 40%. Непосредственно затронуты налогом окажется экспорт химической и бумажной продукции, а также азотных удобрений (здесь прибыль сократится на 40-65%).