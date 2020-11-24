В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года

Власти Московской области рассчитывают снять некоторые ограничения по коронавирусу перед Новым годом. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Шансы на это есть, поскольку в ближайшее время в регионе начнется массовая вакцинация жителей. "Мы не планируем вводить дополнительные ограничения, даже хочется перед Новым годом какие-то из них снять, - отметил Андрей Воробьев. - Надеемся, что вакцинация даст нам такую возможность".

В общей сложности в регионе будет открыто около 80 пунктов, где будет проводится вакцинация от коронавируса.