Чернышенко: Через портал госуслуг можно сообщить о проблеме с вызовом медиков

Сообщить о проблеме с вызовом медиков можно через единый портал госуслуг. О новом сервисе сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пользователи смогут прямо на портале рассказать о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники.

"Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - сказал вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Дмитрию Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.