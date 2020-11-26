Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса начнется до конца года и будет поэтапной. Об этом заявили в Кремле.

"Точную дату не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главное - исходить из того, что прививка добровольная, заметил он.

"Однозначно, это будет поэтапно с учетом географии нашей страны и с учетом особенностей хранения различных субстанций", - пояснил Песков. "Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы, и чтобы как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная", - сказал он, добавив, что она стоит перед каждым государством.