Как будут работать школы в новом году

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - все эти и другие меры, может быть, останутся в школах еще на один год. Роспотребнадзор опубликовал проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ, который продлевает требования к работе школ и других детских организаций в условиях COVID-19 до 2022 года.

- В пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10" слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Какие еще меры предлагается продлить? За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором дети учатся по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия). Школы работают по специальному графику уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов учеников. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - все эти и другие меры могут остаться в школах еще на один год

Еще важный момент - экзамены, аттестация: составляется график явки обучающихся, соблюдается социальная дистанция в 1,5 м, зигзагообразная рассадка по человеку за парту.

И дети, и взрослые с признаками респираторных заболеваний должны быть изолированы до приезда "скорой" или до прибытия родителей.

Что важно? Абсолютно все эти меры касаются очного обучения! Они уже действуют школах России. И, как неоднократно подчеркивало министерство просвещения, соблюдение этих правил позволяет учиться очно, минимизируя риски для здоровья. Большинство российских школ продолжают работу в традиционном формате. Полностью на карантин по COVID-19 закрыты всего 32 школы в 19 регионах.

Так, в Алтайском крае в этом учебном году детей не отправляли массово на дистанционное обучение. Ограничились введением удаленки в отдельных классах и школах, где была высокая заболеваемость, увеличением осенних каникул на неделю.

К продлению в школах "антиковидных" мер до 2022 года учителя и родители в регионе относятся с пониманием. Директор барнаульской гимназии N 40 Александр Овсиевский уверен: главное - избежать "удаленки 2.0".

- Учиться дистанционно, по моим оценкам, могут не больше 15 процентов школьников, - отметил он. - Всем остальным без прямого контакта с учителем заниматься сложно. Что касается противоэпидемических мер, то школы готовы и дальше их соблюдать. Главное, чтобы и родители их тоже придерживались: в нашей гимназии заболеваемость невысокая. Сейчас не посещают занятия всего четыре процента ребят. Это не больше показателей прошлых лет.

Как рассказали "РГ" в департаменте образования города Заречный Пензенской области, во время пандемии эффективным оказалось модульное обучение, когда ученики погружаются в один предмет. Например, если заболел математик, то его часы забирает преподаватель английского языка. И у детей на этой неделе будет погружение в английский язык. А когда учитель выйдет с больничного, английский сменит математика. В Заречном, где население 60 тысяч человек, на прошлой неделе только четыре класса оставались на карантине.

- Мы свыклись с теми мерами, которые действуют сейчас, - рассказала член родительского комитета школы N 9 Пензы Татьяна Козлова. - Конечно, есть и трудности. Детям, которые заходят в школу самыми первыми, приходится очень рано вставать, в школе надо быть уже в 7.30. Занятия в кружках заканчиваются в девять вечера, им тоже пришлось сдвинуть расписание. Учителя по очереди дежурят, замеряют температуру. Зато родительские собрания виртуально стали проходить намного быстрее. Тем, кто серьезно опасается за здоровье ребенка, предложили по заявлению перевести его на домашнее обучение. Насколько мне известно, этим никто не воспользовался. Дети хотят ходить в школу. Это лучше, чем сидеть по домам.

В Санкт-Петербурге подавляющее большинство детей тоже продолжают учиться очно. Школы работают как обычно, но с соблюдением новых санитарных требований.

- У нас сейчас открыто три входа в школу. В раздевалке (она одна, на первом этаже) теперь переодеваются только старшие классы. Остальные - на этажах: мы выделили места в холлах, - рассказала "РГ" директор ГБОУ СОШ N 347 с углубленным изучением английского языка Галина Ермакова. - Антисептиков хватает. Температуру на входе измеряем, проблем нет. Сложнее разделить потоки в столовой. В школе учатся более тысячи детей, и каждый класс должен позавтракать и пообедать. Начало уроков приходится задерживать. А для того, чтобы выделить каждому классу свое помещение, пришлось задействовать специализированные кабинеты (физики, химии, биологи, информатики). Мы вынуждены были переоборудовать под учебный класс даже актовый зал. Да, потоки детей теперь соприкасаются меньше, чем раньше. Но при сохранении мер в следующем учебном году мы вынуждены будем организовать вторую смену, так как увеличится количество классов и их наполняемость.

Мнения

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации:

- Очень важно, чтобы родители понимали, о продлении каких именно мер идет речь: термометрии, антисептиках, отмене массовых мероприятий и т.п. Потому что любые заявления про школы по понятным причинам сегодня вызывают у мам и пап большую нервозность. Речь идет только о защите здоровья учеников и учителей в стенах школы. Но, на мой взгляд, неплохо было бы оценить тот опыт, который уже накопился, и, возможно, что-то скорректировать. Учителя старшего возраста говорят, что им тяжело бегать по этажам из класса в класс с "неподъемными" учебниками и методичками. Родители жалуются, что в некоторых школах одежда детей свалена в беспорядке на задних партах. Необходимо подумать, как решить подобные организационные моменты: судя по всему, нам в этих условиях жить еще год.

Александр Кузнецов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл, директор школы N 29 Йошкар-Олы:

- Сегодня именно региональные власти решают, в каком формате - очном или дистанционном - будут учиться школы или отдельные параллели. У нас 5-11-е классы сегодня на дистанционке. А начальная школа на каникулах до 6 декабря. Что будет дальше - не знает никто. Но мне кажется, необходимо широкое обсуждение "антиковидных" мер в школах с профессиональным сообществом. Обновление не только временных, но и основных СанПиНов, которые были утверждены еще в 2011 году. Например, можно было бы разрешить ставить уроки "парами" не только в 10-11-х, но и в 8-9-х классах. Это бы серьезно упростило составление расписания в сегодняшних сложных условиях.

Еще несколько моментов, которые волнуют. Первое: закупка антисептиков и дезинфицирующих средств - приличная статья расходов. И очень важно, чтобы школы получали на это дополнительные средства, а не выкручивались сами. Второе - организация питания. У нас всего 164 посадочных места в столовой. А в параллели только одних первых классов - 180 малышей. Накормить нужно всю началку, плюс льготников, плюс ребят из других классов, которые хотят просто позавтракать... Ну и третий момент - у нас нет такого количества кабинетов, чтобы рассаживать детей по одному за парту на обычных школьных контрольных, которые тоже считаются промежуточной аттестацией.

Кстати

Число предметов на ОГЭ, которые будут сдавать выпускники 9-х классов, могут сократить с четырех до трех. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Пока наша позиция по экзаменам в 9-х классах: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех. Оставить два обязательных и один по выбору, - рассказал он. - Совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются.

По его словам, сейчас рассматривается вариант "развести" по срокам потоки сдачи основного госэкзамена в девятых классах и единого госэкзамена - в 11-х. Решение по срокам ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021 могут принять уже до конца 2020 года. Итоговое сочинение в 11-х классах из-за эпидемиологической обстановки уже перенесено на 5 апреля 2021 года. А итоговое собеседование в 9-х классах может пройти в установленные сроки 10 февраля. Но - дистанционно, с помощью информационных технологий.

Ксения Колесникова