Названа особенность повторного заражения коронавирусом

Исцелившийся от коронавируса человек может заразиться повторно, при этом недуг будет протекать в более легкой форме.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия-24", такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ученый сравнил респираторные коронавирусы, которыми некоторые люди болеют, подчас, ежегодно, с новой инфекцией. По его словам, COVID-19 также можно снова "подхватить". Но, как известно, после первого случая заболевания у человека появляются антитела, которые остаются, из-за чего сложно установить факт повторного заражения.

Лукашев объяснил, что, как показывает практика, при повторных инфекциях болезнь протекает значительно легче, не приводя к тяжелым последствиям. В тоже время, есть другое мнение: коронавирусом можно повторно заболеть в более тяжелой форме, если в первый раз иммунитет был слабо выражен.

При этом, как ранее отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в России нет документированных случаев повторного заражения новой коронавирусной инфекцией.