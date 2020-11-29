Как в регионах борются с "коронавирусными" фейками

Недавно, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отрицать, что коронавирус вызывает у россиян тревогу и пессимизм. В Кремле этим обеспокоены и принимают меры, чтобы исправить ситуацию.

"Есть федеральный план, есть планы у губернаторов на местах", - сказал Дмитрий Песков и напомнил, что в регионах принимаются "точечные меры", которые приводят к сокращению динамики распространения пандемии, позволяют "оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие, проблемные моменты, которые случаются то в одном, то в другом регионе". Что же это за "точечные меры" и в чем заключается их эффективность?

Во-первых, конечно, меры организационно-технические. Если в каком-то городе или районе вдруг взлетели вверх показатели заболеваемости и смертности, а в местных лечебных учреждениях почти не осталось свободных коек и нужной аппаратуры, местные власти бьют тревогу, обращаются за помощью в столицу, и федеральный центр находит возможность такую помощь оказать: перебрасывает на этот участок фронта антивирусной войны дополнительные силы и средства.

Во-вторых (это не менее важно и не менее эффективно), мы сами, все вместе и каждый в отдельности, усвоили уроки коронавируса, убедились в необходимости соблюдать элементарные правила защиты от него. И хотя еще остаются так называемые ковид-диссиденты, упорно отрицающие реальность смертельной угрозы, таких "смельчаков" заметно поубавилось, а в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей уже редко встретишь человека без маски.

Но дело не только в подобных "точечных мерах". Вирус, бактерию и прочую бациллу можно победить микстурами, таблетками, лечебными процедурами. Но нет таких таблеток и микстур, которые способны радикально повлиять на психологическое состояние общества, атакованного коварным врагом.

Пессимизм и тревога - понятия психологические. В нашем случае - социально-психологические, имеющие отношение не только к отдельной личности, но и к большому социуму.

В газете "Алтайская правда" появилось такое сообщение: "Внимание, фейк! В соцсетях распространяется "указ президента РФ Владимира Путина" об отмене масочного режима, о том, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются". Газета предупреждает: "Наверное, кто-то специально хочет ввести людей в заблуждение. Но не стоит поддаваться на такие провокации. Пожалуйста, берегите себя и носите маски! - предостерегают в оперштабе Алтайского края". Кроме того, в оперштабе готовится указ о запрете новогодних мероприятий, в том числе корпоративов. Однако губернатор Виктор Томенко указ пока не подписал. А вот губернаторы соседних регионов уже определились с корпоративами и прочими празднествами - их не будет! Такие решения приняли в Кемеровской и Новосибирской областях, в Омске, а также в Республике Алтай.

Казалось бы, при чем тут социальная психология? Очень даже при чем.

Вездесущий Интернет с его безответственными социальными сетями, где любой злоумышленник, прикрываясь анонимностью и безнаказанностью, может опубликовать "сенсационное" сообщение, способное заразить "тревогой и пессимизмом" тысячи доверчивых интернет-пользователей. Подобные "фейки" следует пресекать решительно и официально, что и сделали в Барнауле.

Что касается отмены новогодних празднеств, включая традиционные корпоративы, детские утренники и прочие массовые увеселения, эти меры приняты в большинстве российских регионов, и постановления местных властей встречены большинством жителей с пониманием. Тем более что во многих местах запретительные "анти-новогодние" меры вовсе не драконовские, а вполне щадящие, допускающие разумные послабления, как это делается, например, в Курске.

"Безопасный Новый год". Под таким заголовком еженедельник "Курск" опубликовал сообщение областного управления МЧС о том, что в городе подготовлено около 500 площадок для фейерверков, куда смогут прийти горожане, чтобы вместе порадоваться и поздравить друг друга. Конечно, все будут в защитных масках, организаторы массовых мероприятий строго за этим проследят. Значит, в новогоднюю ночь многим удастся прервать надоевшую "самоизоляцию", хоть ненадолго уменьшить в себе чувство тревоги и пессимизма.

А в Архангельске - и того лучше. На днях читатели местной газеты прочитали такой заголовок. "Будьте здоровы на все четыре ветра: Поморская АРТель приглашает на новогодние праздники".

Андрей Пономарев и Ксения Гардт, сотрудники Архангельского городского культурного центра, два года назад организовали творческую группу "АРТель" и запустили в дело проект с интригующим названием "Поморское счастье". Это целая программа массовых мероприятий, посвященных истории и культуре Поморского края. Театральные постановки, выставки, экскурсии, творческие и танцевальные вечера, концерты и квартирники, мастер-классы и многое-многое другое. Ко всему этому местные жители успели так привыкнуть, что вполне ощутили "пессимизм и тревогу", когда из-за нагрянувшего коронавируса пришлось многие популярные программы свернуть. И вот приближается Новый год. Что делать, чем порадовать и удивить верных зрителей?

"Конечно, будем удивлять, но, соблюдая все меры предосторожности, - говорит Андрей Пономарев. - Готовим семейную программу "Бяка и Бука против Нового года", планируем новогодний бал, ретро-вечеринки, различные рождественские мероприятия. С 3 января будем проводить "Пряничный хоровод" - уличные интерактивные мероприятия для горожан. В этом году впервые гостей принимает "семейный" Дед Мороз: можно будет прийти в наш купеческий дом всей семьей, пообщаться с Дедом Морозом, сфотографироваться…"

Значит, можно поставить заслон не только опасному вирусу, но и той тревоге и тому пессимизму, которые он приносит с собой, угрожая продолжить свои атаки. Главное - не отсиживаться в окопах, оказывать сопротивление.