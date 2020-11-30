Что делать, если пришла SMS о контакте с больным коронавирусом

Многие жители Москвы в эти дни получили SMS-рассылку с требованием соблюдать самоизоляцию. Пользователи соцсетей сочли это "филькиной грамотой": мол, нигде не расписывался - и сидеть дома не обязан. Между тем юристы считают, что за такую форму ковид-диссидентства вполне могут привлечь к ответственности.

Сообщения выглядят примерно так. Такого-то числа вы контактировали с заболевшим COVID-19 и должны находиться на домашнем карантине до такой-то даты. "Нарушение режима самоизоляции влечет административную ответственность", - говорится в сообщении от отправителя DIT_EMIAS.

Что за изоляция, какой контакт - такие вопросы все чаще задают друг другу получатели "санитарной" рассылки. Некоторые из них связали "письма счастья" с недавними визитами в ТЦ. Хотя власти и просили ограничить такие походы в период роста заболеваемости, есть определенная категория людей, которая все равно ходит не столько за покупками, сколько "из принципа", не желая ограничивать свою свободу передвижения. Более того, в Facebook активно пропагандируют "игнор" таких сообщений. Поскольку формально они не являются распиской, а следовательно, вроде бы как и соблюдать требование не обязательно.

Как выяснилось, диссиденты во многом ошибаются. Во-первых, рассказали "РГ" в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, эти сообщения приходят только в одном случае, если ваш номер указал в специальной анкете человек, заболевший коронавирусом. В таких случаях всегда проводится эпидемиологическое расследование, выявляются контактные лица. Вас могли указать коллеги, друзья, представители вуза или даже работодатель. "При получении такой SMS вам необходимо сократить количество контактов в течение двух недель, - разъяснили "РГ" в штабе. - А если появятся признаки заболевания - сразу вызывайте домой врача".

Такая рассылка - один из реальных методов, позволяющих прервать цепочки распространения вируса. Игнорировать ее нельзя хотя бы с чисто человеческой позиции: оставаясь дома, можно спасти от заражения людей из группы риска. Однако и с правовой позиции, заявил адвокат правового центра "Виктория" Вячеслав Сакмаров, такая рассылка - никакая не "филькина грамота", как уверяют диванные ковид-диссиденты, а аналог официального документа.

"Действующее законодательство не ставит запрета о направлении какой-либо важной информации, в том числе о необходимости самоизоляции, посредством SMS, - подчеркивает юрист. - Это подтверждается судебной практикой. Если адресат будет оспаривать факт получения уведомления, отправитель должен будет доказать, что уведомление было доставлено. Но при наличии современных технологий это не так уж и сложно".