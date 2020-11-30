Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными

Исследование медиков из Института общественного здравоохранения Турции показало, что пациенты с COVID-19 без симптомов являются более заразными по сравнению с теми, кто переносит болезнь с явными признаками. Выводы ученых опубликованы в журнале Infection.

Инфекционисты изучили данные 60 пациентов в возрасте от 3 до 64 лет с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение под наблюдением врачей в мае этого года.

У участников исследования были взяты пробы из носоглотки, ротовой полости, слюны, кишечника, а также анализы мочи и крови для оценки вирусной нагрузки SARS-CoV-2. Этот показатель отображает число вирусных частиц в организме - чем он выше, тем больший риск больной представляет для окружающих.

У 25 процентов обследованных отсутствовали симптомы заболевания, а максимальное время от момента заболевания до обращения к врачу составило 14 дней.

- Было обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов была значительно выше (p = 0,0141), чем у переносивших инфекцию со стандартными признаками. Достоверное снижение количества вирусных частиц наблюдалось при более сложной форме течения заболевания. Выяснилось также, что вирусная нагрузка у возрастных пациентов меньше по сравнению с молодыми, - заявил ведущий автор работы доктор Имран Гасаноглу.

Врач также добавил, что как минимум одно сопутствующее заболевание было выявлено у восьми обследованных. У семи бессимптомных пациентов компьютерная томография грудной клетки показала наличие "матового стекла". Предельный срок выздоровления всех участников исследования составил 21 день.