Новости

Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными 15:03
Голикова: Горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников 14:55
В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский 14:49
Госкомпания "Автодор" подготовила дороги к зимней эксплуатации 14:49
Голикова: Число сирот с 2018 года сократилось на 15% до 42 тысяч 14:48
Матвиенко предложила передать минтруду все вопросы семейной политики 14:42
Мишустин призвал исключить попытки обойти нормы ВТО 14:41
Очередное заседание СМИД ОДКБ пройдет в онлайн-формате 14:39
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса 14:38
Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку медработников 14:26
Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову 14:15
Певица Полина Гагарина подала заявление о разводе 14:13
В России создадут ассоциацию участников "Большой перемены" 14:12
В Подмосковье обокрали фургон с кинореквизитом 14:08
Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов 14:05
"Урал" в домашнем матче победил "Сочи" 1:0 14:04
Полиции пришлось стрелять при задержании мужчины, пырнувшего ножом таксиста 13:55
Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 11 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 15:03
Рубрика: Общество

Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование медиков из Института общественного здравоохранения Турции показало, что пациенты с COVID-19 без симптомов являются более заразными по сравнению с теми, кто переносит болезнь с явными признаками. Выводы ученых опубликованы в журнале Infection.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Названо слабое место вакцины "Спутник V"

Инфекционисты изучили данные 60 пациентов в возрасте от 3 до 64 лет с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение под наблюдением врачей в мае этого года.

У участников исследования были взяты пробы из носоглотки, ротовой полости, слюны, кишечника, а также анализы мочи и крови для оценки вирусной нагрузки SARS-CoV-2. Этот показатель отображает число вирусных частиц в организме - чем он выше, тем больший риск больной представляет для окружающих.

У 25 процентов обследованных отсутствовали симптомы заболевания, а максимальное время от момента заболевания до обращения к врачу составило 14 дней.

- Было обнаружено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов была значительно выше (p = 0,0141), чем у переносивших инфекцию со стандартными признаками. Достоверное снижение количества вирусных частиц наблюдалось при более сложной форме течения заболевания. Выяснилось также, что вирусная нагрузка у возрастных пациентов меньше по сравнению с молодыми, - заявил ведущий автор работы доктор Имран Гасаноглу.

Врач также добавил, что как минимум одно сопутствующее заболевание было выявлено у восьми обследованных. У семи бессимптомных пациентов компьютерная томография грудной клетки показала наличие "матового стекла". Предельный срок выздоровления всех участников исследования составил 21 день.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов
В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов