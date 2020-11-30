Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

На сегодняшний день все вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, где сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение, сообщает Минобрнауки.

В ведомстве сообщили, что в министерство не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов из-за отсутствия на занятиях.

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что находятся в постоянном контакте с руководством вузов, а также со студенческими советами и профсоюзами.

"Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - констатируют в министерстве.

Кроме того, в министерстве разработали рекомендации вузам для эффективной организации удаленного обучения. А чтобы помочь иностранным студентам, вместе с Россотрудничеством Минобрнауки организовать для них рабочие места в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов за рубежом.