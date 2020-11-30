Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

Новости

Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 8 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари 13:17
Путин приедет в Тобольск 1 декабря 13:09
Мадс Миккельсен рассказал о продолжении "Ганнибала" 13:04
Санду выступила за отставку правительства Молдавии и роспуск парламента 12:58
Никто из испытателей "Спутник V" в Сеченовском университете не заболел COVID-19 12:58
Названо слабое место вакцины "Спутник V" 12:54
В Швеции бандитские перестрелки становятся обычным явлением 12:51
СМИ увидели израильский след в убийстве иранского физика-ядерщика 12:35
Адвокат сообщил о переводе актера Михаила Ефремова в колонию 12:24
Лукашенко обсудил подготовку предстоящего саммита ЕАЭС 12:20
В Москве ребенок умер после игры на детской площадке 12:20
Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 12:38
Рубрика: Общество

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович
На сегодняшний день все вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, где сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение, сообщает Минобрнауки.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В ведомстве сообщили, что в министерство не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов из-за отсутствия на занятиях.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Вузовские курсы для школьников уходят в онлайн

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что находятся в постоянном контакте с руководством вузов, а также со студенческими советами и профсоюзами.

"Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - констатируют в министерстве.

Кроме того, в министерстве разработали рекомендации вузам для эффективной организации удаленного обучения. А чтобы помочь иностранным студентам, вместе с Россотрудничеством Минобрнауки организовать для них рабочие места в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов за рубежом.

В регионах Общество Образование Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19 Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов