Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19

Сотовые операторы обнулили стоимость для звонков на единый номер по вопросам коронавируса. Инициатива была реализована участниками рынка совместно с Минцифрой максимально быстро, отметили в пресс-службе Tele2. Обнуление тарифов "РГ" подтвердили и другие операторы большой четверки - МТС, Вымпелком (бренд "Билайн") и Мегафон.

Ранее для решения проблемы с дозвоном до медицинских учреждений был введен единый бесплатный номер 122, по которому можно обратиться по всем вопросам, связанным с COVID-19. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Номер 122 действует во всех регионах страны, напомнили в МТС. Он позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, а в перспективе вызвать бригаду скорой или врача на дом, дистанционно оформить больничный лист, оформить доставку лекарств и получить предварительную консультацию.

К работе подключились уже 27 субъектов. Решением вопросов функционирования колл-центров занимаются руководители цифровой трансформации, сообщал в пятницу вице-премьер.