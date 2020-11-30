ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сравнила пандемию коронавируса с марафоном.

"Это не стометровый бег, а это, скорее, марафон", - цитирует представителя ВОЗ агентство ТАСС.

По ее словам, в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии. Она может закончится только когда будет достаточный уровень коллективного иммунитета, сформированного с помощью вакцин. "Когда будем адаптировать свое поведение к тому пониманию, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью", - подчеркнула Вуйнович.

Она напомнила, что весной удалось снизить распространение коронавируса. Нужно и дальше идти к этой цели, считает представитель ВОЗ.

Накануне гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов высказал мнение, что коронавирус SARS- CoV-2​ ​останется в человеческой популяции, но пандемия, скорее всего,​ закончится в 2021​ году.

"Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году", - заявил​ он. По его мнению, пандемия завершится, как только переболеет значительное число​ населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет.​ Либо же нужно привить около половины населения.