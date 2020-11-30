ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сравнила пандемию коронавируса с марафоном.
"Это не стометровый бег, а это, скорее, марафон", - цитирует представителя ВОЗ агентство ТАСС.
По ее словам, в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии. Она может закончится только когда будет достаточный уровень коллективного иммунитета, сформированного с помощью вакцин. "Когда будем адаптировать свое поведение к тому пониманию, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью", - подчеркнула Вуйнович.
Она напомнила, что весной удалось снизить распространение коронавируса. Нужно и дальше идти к этой цели, считает представитель ВОЗ.
Накануне гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов высказал мнение, что коронавирус SARS- CoV-2 останется в человеческой популяции, но пандемия, скорее всего, закончится в 2021 году.
"Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году", - заявил он. По его мнению, пандемия завершится, как только переболеет значительное число населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет. Либо же нужно привить около половины населения.