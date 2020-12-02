ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ поставил точку в споре, кто прав - покупатель, ссылающийся на закон о праве потребителей, или продавец, требующий покупателя надеть маску, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Согласно позиции ВС РФ, предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если обязательное использование гражданами таких средств установлено властями региона, в котором располагается магазин.

Ранее в суд с иском обратились представители Смоленского центра права и социологии. Они попытались оспорить методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного ношения защитных масок и перчаток. В частности, была поставлена под сомнение правомерность пункта о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего средства индивидуальной защиты, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. А в случае несогласия посетителя с просьбой торговая организация вправе отказать "безмасочному" покупателю в обслуживании, отмечается в документе.

Верховный суд РФ разъяснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять подобные предписания. "В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ при посещении объектов торговли были установлены требования обязательного использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, - говорится в решении ВС. - Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему таких средств".

Отмечается, что методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Основания же для признания их недействующими в оспариваемой части, согласно решению ВС, отсутствуют. Иск смоленских правозащитников в связи с этим был отклонен.