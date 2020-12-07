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07.12.2020 09:59
Рубрика: Власть

Опрос: Россияне одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

Текст: Ксения Воронцова

Большинство россиян - 65% - поддерживают действия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высокие оценки дают представители всех социально-демографических групп. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на мониторинговый социологический опрос НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Больше всего респондентов одобряет принятые меры в Москве - 70%. При этом в малых городах уровень одобрения составил 63%. Там, по данным исследования, высок риск подери работы. "Риски потери трудовых доходов и занятости также оказались максимальными среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников малых предприятий, поэтому они меньше других (51%) поддержали действия властей", - приводятся данные опроса.

Говоря о своем финансовом положении, 48% опрошенных отметили, что за последний год оно не изменилось, 16% сказали об улучшении, 35% - об ухудшении. Кроме того, 40% респондентов заявили о получении денежных выплат от государства из-за пандемии коронавируса, большинство - на детей.

О получении выплат также сообщили 8% индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Повышенные пособия по безработице получили лишь 4% наших граждан, оказавшихся без работы, почти половина из них заявила, что им нужна помощь государства при трудоустройстве.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Социология Пандемия коронавируса COVID-19

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