Роспотребнадзор призвал не посещать корпоративы и не ездить за границу

В условиях распространения коронавируса в России Роспотребнадзор советует не посещать корпоративы, а также воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Офис главного санитарного врача страны также добавляет: "Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции".

Тем временем, судя по сообщениям СМИ, региональные власти устанавливают совершенно разные правила празднования Нового года.

В Удмуртии (население 1,5 млн., подтвержденных случаев заражения коронавирусом 14453, скончались 301) с 11 декабря увеличат время работы кафе, ресторанов и других объектов общественного питания. Об этом сообщили в администрации республики.

- Новый год - это особый праздник, мы ждем изменений к лучшему. Мы договорились с основными владельцами и операторами общепита, что дадим возможность людям провести в них не только новогоднюю ночь, но и корпоративы, - заявил глава Удмуртии.

На Алтае (население 2,3 млн., зафиксирован 27 471 случай заражения коронавирусом COVID-19, умерло 621) с 15 декабря по 15 января официально запрещены любые массовые мероприятия.