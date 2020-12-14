Партия "Единая Россия" активно включилась в преодоление трудностей пандемии, заявил президент на ее социальном онлайн-форуме. Владимир Путин поддержал многие идеи волонтеров, в том числе упростить онлайн-доставку лекарств, а также назвал недопустимым отказ в госпитализации больных под предлогом лечения на дому.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени и есть смысл жизни вообще", - заявил президент. "Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", - считает он. Тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств, продуктов, жертвуют средства на закупку компьютеров для школьников на "удаленке", помогают пожилым, больным, одиноким - то есть всем, кому сейчас особенно сложно, сказал Путин.

"Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, на местах - это повод провести аудит своих собственных рядов", - считает президент. "Те, кто показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком, причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной" - мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для партии такие люди чрезвычайно важны, подчеркнул Путин. "Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти", - считает он.

Ресурсы государства, "Единой России" и волонтеров нужно объединять рационально, заявил замглавы Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев. Пандемия потребовала от государства чрезвычайных действий по поддержке граждан и экономики. Реагировать нужно было быстро, концентрированно и эффективно, сказал он, подчеркнув, что "Единая Россия" сразу включилась в борьбу с пандемией и "использовала все свои ресурсы, развернула масштабную работу по всем направлениям". При этом партия сократила расходы и объявила о сборе средств среди членов и сторонников партии. Да и от проведения съездов отказалась. Сэкономленные деньги пошли на покупку средств защиты для граждан.

Волонтерская деятельность - одно из самых важных направлений работы партии на фоне распространения коронавируса. "Единая Россия" открыла в каждом регионе центры, где работает около 80 тысяч добровольцев разных возрастов, профессий, и даже партийной принадлежности. "Потому что мы не делили, конечно, тоже никого - это наши, это чужие. Кто хочет помогать - тот приходил, и это здорово", - сказал Медведев. Добровольцы обработали более 1,5 млн обращений.

Председатель "Единой России" попросил партийцев отслеживать исполнение решений в рамках пакета мер по противодействию пандемии, особое внимание уделяя наличию и доступности продуктов и лекарств . "Это ключевая вещь", - подчеркнул он. Нужно убедиться - принятые решения исполняются.

Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, на местах - это повод провести аудит своих собственных рядов

Участники форума выдвинули много идей и предложений. Президент не исключил возможности упрощения требований к онлайн-доставке безрецептурных лекарств. В правительстве было много скептиков насчет такой доставки, поэтому были введены требования к аптечной сети, чтобы не было фальсификации и обмана, сказал он.

"Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имею в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований, только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей", - решил Путин. "Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств", - обещал он.

Президент напомнил, что были выделены дополнительные средства в регионы, чтобы те, кто лечится на дому, могли бы получать лекарства бесплатно, чтобы койки были свободны. "Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, помещались в стационары, чтобы проходили там лечение. Чтобы не было случаев, когда под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", - предупредил он.

Еще Путин заявил, что привязка выплат к отработанному количеству часов в "красной зоне" более справедлива. "Даже когда мы платили примерно всем одинаково за просто нахождение в "красной зоне", все равно в ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества, медицинских работников, пришли к выводу... что все-таки более справедливый - зачет времени работы в "красной зоне"", - рассказал он.

Президент согласился подумать о дополнительных льготах для немедицинских работников, которые помогают в лечении больных коронавирусом, и обещал дать правительству поручение это проработать. Но все же часами работать в "красной зоне" - совсем другая нагрузка, сравнил он.

Путин также не исключил дополнительных страховых мер защиты здоровья педагогов. Сейчас 70 процентов школ работают в нормальном режиме, остальные - частично или полностью онлайн, и когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирус возрастают. Первые вакцины от коронавируса получат медики и педагоги, напомнил президент. "А что можно будет сделать дополнительно, на это надо будет посмотреть, потому что работа в коллективах тоже связана с определенным риском", - добавил он.

Глава государства поддержал идею продления сроков и льгот по госпошлине через госуслуги: 30 процентов - это немало. "Водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее - все это дешевле на 30 процентов, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей", - заявил он. То же самое касается и ЖКХ, согласился он с участниками встречи. "Я это поддерживаю, считаю, что это правильно, своевременно и справедливо", - оценил президент.

"Единая Россия" активно включилась в преодоление трудностей пандемии, в завершение сказал Путин. "Это чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На той партии, от решений которой зависит экономика страны, обороноспособность, состояние здравоохранения, образования, всегда лежит особая ответственность за результаты работы государства", - заметил он, добавив, что "Единая Россия" - на верном пути.