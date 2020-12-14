Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии

Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.

В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума "Единой России", посвященного добровольческой работе. Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно и для учителей решено ввести специальные страховки. Они предложили подумать о распространении этой практики на всю страну.

"Вопрос актуальный, понятный, у нас около 40 тысяч школ, из них более 70% работают в нормальном режиме, в остальных - частично онлайн и небольшое количество в онлайн-режиме, - отметил Владимир Путин. - Конечно, когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирусную инфекцию возрастают".

И хотя работа в школе и в "красной зоне" больницы сильно отличается по степени опасности, надо "подумать и над, может быть, особыми видами страховки", сказал президент. "Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно, что нужно делать - это вакцинировать педагогов, причем и в школе, и в высшей школе", - считает Владимир Путин.

Он напомнил, что педагоги входят в число тех, кто будет вакцинирован в первую очередь, и что препарат "Спутник V" уже отправляется в регионы для начала масштабной прививочной кампании.