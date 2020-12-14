Новости

В Японии отменят действие программы поддержки туризма на новогодние праздники 15:01
Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones 15:00
На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов 14:57
Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 14:52
Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян 14:49
В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией 14:49
Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств 14:38
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14:36
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19 14:26
Умер экс-главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье 14:24
В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США 14:10
Президент ФК "Урал" заболел коронавирусом 14:08
Беларусь вышла на пик пневмоний 14:05
Где чаще всего москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi 14:04
Путин: Пандемия дала возможность "ЕР" провести аудит своих рядов 13:54
Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики" 13:54
Комитет РФС рассмотрит инцидент после матча "Сочи"-"Спартак" во вторник 13:44
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 13:41
"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса 13:36
В Воронежской области 31 декабря объявлен выходным 13:36
Песков оценил влияние закрытия консульств США на двусторонние отношения 13:35
Песков заявил о купировании тревожной ситуации в Карабахе 13:34
Медведев: Волонтеры ЕР помогут семьям медиков, работающих в "красных зонах" 13:33
Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 13:26
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 14:36
Рубрика: Власть

Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает возможным подумать о специальном страховании здоровья учителей во время пандемии.

В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума "Единой России", посвященного добровольческой работе. Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно и для учителей решено ввести специальные страховки. Они предложили подумать о распространении этой практики на всю страну.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Стало известно, как столичные учителя адаптировались к дистанту

"Вопрос актуальный, понятный, у нас около 40 тысяч школ, из них более 70% работают в нормальном режиме, в остальных - частично онлайн и небольшое количество в онлайн-режиме, - отметил Владимир Путин. - Конечно, когда люди находятся в коллективе, риски получить коронавирусную инфекцию возрастают".

И хотя работа в школе и в "красной зоне" больницы сильно отличается по степени опасности, надо "подумать и над, может быть, особыми видами страховки", сказал президент. "Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно, что нужно делать - это вакцинировать педагогов, причем и в школе, и в высшей школе", - считает Владимир Путин.

Он напомнил, что педагоги входят в число тех, кто будет вакцинирован в первую очередь, и что препарат "Спутник V" уже отправляется в регионы для начала масштабной прививочной кампании.

Власть Работа власти Общество Образование Партии "Единая Россия" Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Мишустин продлил продэмбарго до конца 2021 года
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19
В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло
В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники