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14.12.2020 03:54
Рубрика: Общество

Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ни один российский регион не находится в темно-красной зоне по распространению коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Агаси Тавадян. Он напомнил, что, если индекс распространения SARS-CoV-2 меньше единицы, ситуация улучшается, если больше - наоборот, ухудшается.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Основная часть регионов уже вышла на плато. К Новому году ситуация будет улучшаться", - озвучил свой прогноз Тавадян. Показатели по смертности ощутимо упадут в Москве и Санкт-Петербурге. При этом не стоит ждать, что завтра количество заболевших сократится в разы. Даже проведение масштабной вакцинации не приведет к резкому улучшению ситуации. "Модели и исторические примеры показывают, что любая эпидемия имеет долгое затухание", - добавил эксперт.

Карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Лучше всего дело обстоит на Чукотке, в Костромской области и Москве. Удовлетворительное состояние - в 55 регионах. В светло-красной зоне остаются три региона: Дагестан, Крым, Брянская область.

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