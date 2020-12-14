Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19

Ни один российский регион не находится в темно-красной зоне по распространению коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Агаси Тавадян. Он напомнил, что, если индекс распространения SARS-CoV-2 меньше единицы, ситуация улучшается, если больше - наоборот, ухудшается.

"Основная часть регионов уже вышла на плато. К Новому году ситуация будет улучшаться", - озвучил свой прогноз Тавадян. Показатели по смертности ощутимо упадут в Москве и Санкт-Петербурге. При этом не стоит ждать, что завтра количество заболевших сократится в разы. Даже проведение масштабной вакцинации не приведет к резкому улучшению ситуации. "Модели и исторические примеры показывают, что любая эпидемия имеет долгое затухание", - добавил эксперт.

Карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Лучше всего дело обстоит на Чукотке, в Костромской области и Москве. Удовлетворительное состояние - в 55 регионах. В светло-красной зоне остаются три региона: Дагестан, Крым, Брянская область.