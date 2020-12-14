В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях

В Петербурге с 14 декабря вводится запрет на проведение очных занятий в кружках и секциях. Это касается как государственных, так и частных образовательных учреждений.

Как следует из текста постановления правительства Северной столицы, запрет продлится до 15 января.

Ранее в городе детям младше 16 лет запретили ходить на спектакли. Запрещены и массовые детские мероприятия.

В последние предновогодние недели это фактически означает, что в городе не будет масштабных елок и утренников. Их или отменят вовсе или проведут онлайн. При этом на выдаче подарков пандемия не отразилась: муниципалитеты и районные администрации уже провели тендеры на закупку детских подарков для малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети с инвалидностью.

Занятия в школах проводятся в смешанном формате. Родители могут написать в любой момент заявление на имя директора с просьбой перевести ребенка на дистанционное обучение. Обычно этим правом пользуются семьи, где есть люди с хроническими заболеваниями или же семьи, где кто-то уже заболел коронавирусом, а ребенок вместе со взрослыми должен сидеть на самоизоляции.