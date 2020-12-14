Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19

Постепенная отмена ограничений, действующих в Москве из-за коронавируса, возможна после массовой вакцинации и снижения заболеваемости. Об этом журналистам сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, отечественные производители планируют приступить к массовому выпуску вакцины в ближайшие месяц-два. До конца уходящего года, как ожидается, на территории технополиса "Москва" откроется фармацевтический завод. Там, уточнил Ефимов, рассчитывают производить до десяти миллионов доз вакцины в месяц. "Как только на эти мощности выйдем, мы и получим снижение количества заболеваемости, эпидемиологической напряженности, - объяснил он. - Это позволит снять все ограничения, которые есть на сегодняшний день".

По словам Ефимова, сейчас запас прочности столичного здравоохранения достаточно высок, потому новые антиковидные меры не требуются.