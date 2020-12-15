Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь

Более 800 тысяч медработников, работающих с пациентами с COVID-19, получили выплаты за ноябрь, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом во вторник, 15 декабря.

"Всего за ноябрь назначены выплаты более 930 тысячам медработникам, более 800 тысяч из них сегодня эти выплаты уже получили", - сказал он.

Министр также отметил, что в рамках исполнения поручения по стимулирующим выплатам, даны официальные разъяснения Минтруда, Фонда социального страхования. Еженедельно по ним проводятся селекторные совещания в правительстве.