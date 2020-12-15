Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных больных коронавирусом

Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас таких пациентов большинство, и кабинет министров на их лекарственное обеспечение ранее выделил более пяти миллиардов рублей. "Дополнительно направим регионам еще почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей", - сообщил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек. "Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить", - сказал премьер.