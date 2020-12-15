Попова отметила хрупкую стабилизацию в распространении COVID-19

В динамике эпидемиологического процесса в целом по стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции, но она достаточно хрупкая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За прошлую неделю средний показатель составил 18,2 случая на 100 тысяч населения. Но разброс по регионам по-прежнему большой. Если в Татарстане это 2,5, то в Санкт-Петербурге 70,14. Москва и Петербург дают 38 процентов новых выявленных случаев COVID-19.

В 62 субъектах Федерации коэффициент распространения на прошедшей неделе был меньше или равен 1. В стадии снижения показатель в Костромской области, стабилизация отмечена в 68 регионах, замедление роста - в одном. Продолжается рост в 15 территориях. Постепенно, подчеркнула Попова, количество регионов, где идет стабилизация ситуации, увеличивается.