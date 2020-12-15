Попова отметила хрупкую стабилизацию в распространении COVID-19

За прошлую неделю средний показатель составил 18,2 случая на 100 тысяч населения. Но разброс по регионам по-прежнему большой. Если в Татарстане это 2,5, то в Санкт-Петербурге 70,14. Москва и Петербург дают 38 процентов новых выявленных случаев COVID-19.
В 62 субъектах Федерации коэффициент распространения на прошедшей неделе был меньше или равен 1. В стадии снижения показатель в Костромской области, стабилизация отмечена в 68 регионах, замедление роста - в одном. Продолжается рост в 15 территориях. Постепенно, подчеркнула Попова, количество регионов, где идет стабилизация ситуации, увеличивается.