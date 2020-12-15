Прививать от коронавируса пока будут россиян до 60 лет

"Российская вакцина "Спутник V" изначально была зарегистрирована для применения у лиц в возрасте от 18 до 60 лет", - сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул представитель Минздрава, сейчас идут клинические исследования вакцины на добровольцах старшего возраста. В них принимают участие 100 добровольцев в возрасте старше 60 лет, предварительно они показывают хорошие результаты, проблем безопасности "Спутника V" у пожилых добровольцев не отмечено.

По словам Кузнецова, после того, как разработчик вакцины проанализирует клинические данные и подготовит отчет, Минздрав примет решение о возможности применения вакцины от COVID-19 у старших групп населения. "Решение может быть принято уже в третьей декаде декабря", - сообщил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о начале массовой вакцинации. В регионы поставлены первые 320 тысяч доз вакцины от коронавируса Спутник V.