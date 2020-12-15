Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках

Постановление об утверждении размера выплат студентам и ординаторам, работающим в период пандемии в поликлиниках, подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума столичного правительства.

В соответствии с документом, студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре этого года, получат дополнительные выплаты: студенты - 7 тысяч, ординаторы - 10 тыс. рублей в месяц.

Ожидается, что новую выплату получат свыше 3 тыс. человек.

Напомним, что ординаторы и студенты медицинских вузов были направлены в поликлиники для оказания помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла следствие пандемии COVID-19.