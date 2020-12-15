В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный

В Петербурге более 50 процентов компаний при первых признаках ОРВИ отправляют простывшего сотрудника на больничный. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом HeadHunter.

В опросе приняли участие более четырех тысяч человек. Также выяснилось, что примерно в половине компаний проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. Причем, в 87 процентах случаев эту процедуру оплачивает работодатель. Правда, как отмечают аналитики сервиса, само тестирование в компаниях организовано по-разному: где-то периодически сдают анализы все сотрудники, где-то - лишь те, кто контактировал с заболевшим специалистом.

Тесты на коронавирусную инфекцию наиболее активно сдают работники медицинских организаций, аптек, фармкомпаний, также о регулярных проверках на наличие инфекции и антитела заявили работники строительной сферы и транспортных компаний.

А вот в IT-индустрии, маркетинге и сфере продаж тесты оказались не так распространены. Аналитики сервиса связывают это с тем, что те же программисты еще до пандемии массово трудились на удаленке, а с приходом коронавирусной инфекции это и вовсе стало основным форматом работы.

Также специалисты сервиса опросили петербуржцев, как они сами относятся к больничным и ходят ли на работу простуженными. Половина респондентов признались, что при простуде, но без температуры продолжают ходить на работу. Кроме того, четверть опрошенных пожаловались на коллег, заявив, что те ходят на работу с признаками ОРВИ. Чаще всего простуженными в офисах можно увидеть бухгалтеров и кадровиков. При этом, каждый третий респондент, в прошлые, допандемические годы, подхватывал от коллег простуду или грипп.