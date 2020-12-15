Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ

Масштабная вакцинация началась, вакцина от коронавируса доставлена во все российские регионы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на координационном совете в правительстве во вторник, 15 декабря.

Он рассказал, что к принятию препарата "Спутник V" подготовились все медучреждения. Оптовые партии поставляются в 89 организаций по всей стране, из которых вакцина распределяется по населенным пунктам. Разработаны и соблюдаются стандарты по ее хранению и транспортировке.

"У нас были пробные цепочки поставки. Мы убедились, что к проведению вакцинации действительно готовы все регионы", - сказал министр.

Он также рассказал, что с 25 ноября на 34% увеличено количество морозильного оборудования и точек, где будут проводиться аппликации вакцины.

Всего в вакцинации населения от коронавируса участвуют 1229 медорганизаций.

Разворачиваются дополнительные пункты, где можно будет сделать прививку. Ведется регистр вакцинируемых граждан.

Доступно и мобильное приложение для самонаблюдения.