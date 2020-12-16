Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году

В следующем году ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся, но будут более мягкими. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений", - отметил градоначальник, добавив, что вся глобальная экономика будет в это время испытывать потрясения.

Мэр Москвы также отметил, что общими усилиями уже удалось добиться серьезных успехов в борьбе с пандемией - сейчас город живет в условиях минимальных ограничений по сравнению с весной, однако расслабляться пока рано.