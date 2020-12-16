Собянин рассказал, когда столичные школьники вернутся к очному обучению

Столичные школьники, которые сейчас занимаются дистанционно, вернутся за парты при первой же возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, градоначальник сказал, что очное обучение детям ничто не заменит.

"Поэтому как только эпидемия коронавируса пойдет на спад, мы, конечно, вернем нормальное очное обучение", - пообещал Собянин. Возможно, это случится в ближайшие недели.

Мэр также напомнил, что дистанционное обучение было введено, чтобы уберечь здоровье тысячам москвичей.