В стране начинается широкая вакцинация от COVID-19. Сейчас прививки делают вакциной "Спутник V", которую разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Скоро станут доступны еще две вакцины - от ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора и от ФГНЦ имени Чумакова РАН. Всеми тремя препаратами, конечно, прививаться не нужно. Но сама возможность выбора интересует многих. На вопросы читателей "РГ - Недели" ответил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Чем отличаются вакцины? Может ли сам человек решить, какую лучше использовать для прививки?

Александр Рыжиков: Вакцины, о которых вы спросили, основаны на различных технологических платформах, имеющих свои функциональные особенности и создающих предпосылки для применения каждого из препаратов в определенных группах населения. При этом, как правило, требуются отдельные исследования, позволяющие расширить круг получателей вакцины - эта информация обязательно заносится в инструкцию о применении препарата. Так, сейчас в Новосибирской области проводится исследование вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" среди 150 добровольцев. Показания и противопоказания к вакцинации указываются в инструкции по применению препарата.

Нам говорят: от прививки заболеть нельзя. Почему тогда у некоторых после прививки возникают признаки простуды - ломота, температура?

Александр Рыжиков: Эти проявления - нормальная физиологическая реакция на содержащиеся в векторной вакцине компоненты. И, несмотря на сходство симптомов, появление такой реакции ни в коей мере не говорит о развитии заболевания. При этом синтетические вакцины обычно таких симптомов не вызывают.

Вирус SARS-CoV-2 новый, его продолжают изучать, и на днях были опубликованы данные о том, что вирус мутирует. Значит ли это, что пока ученые делали вакцину от одного типа коронавируса, он уже изменится и вакцинация не помешает заразиться и заболеть?

Александр Рыжиков: За почти год наблюдений выяснилось, что новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций. Большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов.

До и после прививки надо беречься от стрессов

Кроме того, геном любого вируса изменяется неравномерно - есть участки вариабельные, а есть - консервативные, скорость накопления мутаций в которых намного ниже. Даже для нового вируса можно выбрать потенциально консервативные участки генома. Это очень важно для разработки и средств диагностики, и вакцин. Например, когда разрабатывалась "ЭпиВакКорона", в ее состав включили консервативные эпитопы, то есть те фрагменты генома, которые не меняются в процессе эволюции вируса. Поэтому вакцина будет высокоэффективна против генетически разнородных штаммов. То есть естественная изменчивость вируса не станет препятствием для эффективной вакцинации в будущем.

Много сообщений о том, что антитела, которые вырабатываются у переболевших, довольно быстро, в течение 3 - 4 месяцев, из организма исчезают. Значит ли это, что потребуется прививаться несколько раз в год?

Александр Рыжиков: С учетом того, что мы наблюдаем за переболевшими COVID-19 всего около года, а за вакцинированными - еще меньше, пока невозможно достоверно определить срок защиты, которую дает перенесенное заболевание или прививка. При этом уже имеющиеся данные говорят, что 3 - 4 месяца - это скорее нижняя граница.

Прививочный иммунитет может сохраняться дольше сформировавшегося в естественных условиях. Наиболее реалистичный сценарий - ревакцинация раз в несколько лет.

Еще нам объясняют, что вакцина не только стимулирует выработку антител, но и формирует клеточный иммунитет, более стойкий и длительный. Как это проверить?

Александр Рыжиков: Технологическая возможность проверки клеточного ответа существует, но требует лабораторных условий. Роль клеточного звена иммунитета в противодействии коронавирусу еще не в полной мере изучена, но может быть весьма значимой.

Мы знаем, что уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части привитых добровольцев наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа. Это было обнаружено при анализе клеток крови добровольцев.

Вакцины нацеливают на защиту и от вируса-мутанта

На чем основаны прогнозы разработчиков, что вакцина будет действовать до года ("ЭпиВакКорона" от "Вектора") и до двух лет (гамалеевский "Спутник V")? Или это пока именно прогнозы?

Александр Рыжиков: Я могу сказать о нашей вакцине. Оценки в отношении "ЭпиВакКороны" основаны на результатах наблюдений за лабораторными животными, а также на нашем многолетнем опыте разработки вакцин, включая пептидные.

Если вакцины безопасны, почему тогда даже некоторые врачи говорят, что лучше прививки не делать, что это "удар дубинкой" по иммунной системе, и иммунитет должен формироваться естественным путем. Что вы можете возразить?

Александр Рыжиков: Формируемый вакциной иммунный ответ использует те же механизмы, что и "естественный", который возникает при встрече с возбудителем извне. При этом опасное для иммунной системы и организма действие вакцины исключается на самых первых этапах проверки - еще в доклинических испытаниях на животных и на ранних стадиях исследования с участием добровольцев.

Бывают объективные причины отвода от прививки: например, из-за заболеваний или повышенной чувствительности к компонентам вакцины. Врачи, которые отговаривают пациентов ставить прививки без таких причин, поступают, по сути, вопреки современным научным знаниям и профессиональной этике. Победы над многими инфекционными заболеваниями были достигнуты только благодаря масштабным программам по вакцинации.

За примерами далеко ходить не надо: именно благодаря антипрививочному движению и массовым отказам от вакцинации детей в некоторых странах, и в том числе у нас в стране, мы видим сейчас рост заболеваемости такими инфекциями, как краснуха и корь.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Как вы считаете, с чем связано антипрививочное движение? Например, никто не сомневается, что если укусит незнакомая собака - прививку от бешенства надо делать обязательно. То же самое - при угрозе заболеть клещевым энцефалитом. Но вот по поводу вакцинации против полиомиелита в соцсетях масса негатива. Почему? Может, действительно какие-то вакцины все же опасны, а от нас это скрывают?

Александр Рыжиков: Антипрививочное движение - сложный социально-поведенческий феномен. Представления о допустимости использования вакцин зависят от многого: это тип личности конкретного человека, его информированность, окружение и жизненный опыт. Практически стопроцентная смертность от бешенства и тяжелое течение энцефалита - это известные всем факты, не вызывающие сомнений и недоверия. Отсюда и готовность поставить прививку. Полиомиелит же редко встречается в мире, и кому-то может казаться, что болезнь побеждена или где-то далеко и его коснуться не может. Но то, что полиомиелит стал менее распространен - это не случайность, а как раз результат вакцинации.

Недавно исполнилось 40 лет со дня объявления ВОЗ об искоренении натуральной оспы - опаснейшего вирусного заболевания с уровнем летальности до 45 процентов. То есть умирала от оспы почти половина заболевших. Элиминация оспы стала первой победой человечества над инфекцией и результатом напряженной многолетней международной программы по вакцинации.

Что же касается сокрытия данных о вакцинах, о их якобы "вреде" - это миф. В современном мире нереально скрыть какие-то факты, учитывая внимание к этому вопросу, а также возможности передачи информации.

Какие правила перед вакцинацией и после нее? Что можно, что нельзя? Вот по допустимости выпить до или после прививки, ведь Новый год на носу…

Александр Рыжиков: Большой разброс сроков отказа от алкоголя, который давали эксперты, по сути, отражает отсутствие единой точки зрения на этот счет. Употребление алкогольных напитков действительно может оказывать угнетающее действие на иммунную систему и отрицательно отразится на формировании иммунного ответа.

В целом после прививки также следует по возможности избегать и других стрессов для организма: переохлаждений и перегревов, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, тяжелой физической нагрузки.

Народ также не очень верит в прививки против гриппа - делают, а потом в течение сезона заболевают ОРВИ и гриппом тоже. Почему прививка не защищает на 100 процентов?

Александр Рыжиков: Изменчивость и вариабельность вирусов гриппа намного превышают генетическое разнообразие нового коронавируса, который, по имеющимся данным, характеризуется умеренной изменчивостью. Из-за высокой изменчивости вируса гриппа используемые в вакцине антигены могут в той или иной степени не соответствовать циркулирующим штаммам. Именно большое разнообразие циркулирующих штаммов вируса гриппа не позволяет обеспечить стопроцентную эффективность вакцины от гриппа, хотя исследования, направленные на разработку универсальной гриппозной вакцины, ведутся во многих странах, и уже получены первые многообещающие результаты.

Играют роль и индивидуальные особенности организма конкретного человека: возраст, состояние здоровья, восприимчивость к вакцинам в целом.

Кроме того, прививка от гриппа не может защитить от ОРВИ, вызываемых другими вирусами. Хотя симптомы заболевания схожи.

Можно ли как-то повысить сопротивляемость иммунной системы без прививки? Что для этого нужно делать?

Александр Рыжиков: Все просто и банально: нужно вести здоровый образ жизни - полноценно питаться, отдыхать, заниматься спортом, не курить. Само по себе это не даст вам иммунитет к коронавирусу, но повысит готовность организма противостоять инфекции.

Если я сделала прививку от гриппа, через какое время можно вакцинироваться от COVID-19? Создают ли предыдущие прививки какие-нибудь риски при последующей вакцинации?

Александр Рыжиков: В таком случае можно говорить скорее не о риске, а о возможном снижении напряженности иммунного ответа и, как следствие, пользы от вакцины. Нужно вначале позволить организму сформировать полноценный иммунитет на первую прививку, а затем делать следующую. В случае с прививкой от гриппа, если решите вакцинироваться от COVID-19, следует выдержать приблизительно месячную паузу.

Советы

Из какого теста

На вопросы о проведении тестирования на COVID-19 ответил эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

1 В каких случаях пациенты должны сдавать тесты в поликлинике, а в каких - на дому?

Если есть подозрение, что человек мог заразиться COVID-19, например, при наличии симптомов заболевания, а также если человек находился в контакте с заболевшим, взятие биоматериала должно проводиться преимущественно на дому, либо в поликлинике в специально отведенных для этого помещениях. Разделение потоков пациентов с подозрением на COVID-19 и пациентов с иными заболеваниями - необходимое условие для профилактики распространения инфекции.

2 В какие сроки должны делать тесты, если в организации или школьном классе ввели карантин?

На уровне действующих нормативных актов Минздрава России этот вопрос детально не отрегулирован. Между тем образовательное учреждение должно обеспечить безопасную среду для обучения.

Если в классе есть случаи COVID-19 и принято перевести класс (или всю школу) на дистанционное обучение, обязывать родителей провести своим детям исследование на COVID-19 администрация школы не в праве. Но только именно в случае отмены очного посещения школы.

3 В какие сроки должны предоставлять результаты теста после их сдачи пациентом?

Результаты исследований на COVID-19 предоставляются в первую очередь лечащему врачу, затем сообщаются пациенту. Сроки получения результатов лабораторных исследований на COVID-19 зависят от применяемого метода диагностики и обычно составляют 3-5 дней. При подключении медицинской организации к платформе ЕМИАС выданные направления и результаты исследований, в том числе и тестирования на COVID-19, могут быть размещены в личном кабинете пациента.

4 Если лаборатория или медучреждение потеряли результаты теста - что делать?

Если тест выполнялся за счет средств ОМС, отсутствие результата тестирования расценивается при проверке медучреждения как то, что тест не был проведен. А если диагностическое исследование было показано пациенту и назначено, но не проведено, - медицинской организации грозят финансовые санкции (чаще всего - это снижение оплаты страхового случая на 10-40%).

Если результаты анализов потеряны - они должны быть проведены повторно.

Прямая речь

Считаю, что вакцина полезна

Оливер Стоун, режиссер, сценарист, продюсер:

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью Первому каналу сообщил, что несколько дней назад привился от коронавирусной инфекции российской вакциной.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине. Мне предстоит сделать второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд и считаю, что ваша вакцина полезна", - сказал он.

Стоун также высказался о том, что для него странно, почему Запад игнорирует российскую вакцину. "Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают", - добавил режиссер.

Справка "РГ"

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - автор сценария фильма "Полуночный экспресс", режиссер оскароносной картины "Взвод", продюсер, режиссер и автор сценариев лент "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.

Обязательно привьюсь

Сергей Мазаев, солист группы "Моральный кодекс":

- В детстве нас всех прививали от разных болезней: кори, коклюша, туберкулеза... И в итоге все они нас миновали. А сейчас из-за невежества и нелюбви к чтению многие люди стали меньше думать, в том числе о своем здоровье. Что говорить о вакцине?! Конечно же, надо вакцинироваться. У меня двое друзей привились еще летом. Фамилии их называть не буду, потому что это частное дело каждого. Но один из них врач. Да и многие мои знакомые сейчас прививаются. Впрочем, один из них привился, но у него вообще никаких антител не нашли, наверное, ему достался укол с плацебо…

Буду ли прививаться я сам? Пока в начале этой недели я сдал подробный анализ на антитела. Ведь я много где бываю, у меня постоянно какие-то мероприятия... ПЦР-анализы делал поэтому много раз, и все они были отрицательные. Так что эта зараза пока меня минует…

Но у меня два месяца назад мама умерла от ковида. Я сам ее отправлял в больницу и вообще был в полном контакте. И мне даже удивительно, что я ничего не подхватил... Но в ближайшее время получу результаты этого подробного анализа, узнаю, есть ли у меня антитела и в каком количестве. А потом спрошу мнение врачей. Все же мы имеем привычку считать себя знающими и во всем разбирающимися людьми. Но я предпочитаю доверять только специалистам, профессионалам. Прививаться, конечно, надо, лично я думаю именно так. И если врачи после диспансеризации мне скажут, что я могу идти на прививку, то обязательно ее сделаю.

Подготовили Александр Алексеев, Сусанна Альперина