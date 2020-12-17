Минфин назвал объем выплат семьям с детьми до восьми лет

По предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей, отметили в пресс-службе Минфина. Решение коснется 14,7 млн детей, добавили в ведомстве.

Указ президента о единовременной выплате на детей опубликован на сайте Кремля. Выплату получат родители, усыновители и попечители детей в возрасте до восьми лет в размере пяти тысяч рублей на каждого такого ребенка, говорится в документе. Она не будет считаться доходом и, соответственно, облагаться налогами. До этого на пресс-конференции Путин анонсировал выплату как предновогодний подарок государства детям, лишенным в этом году массовых праздников из-за пандемии коронавируса.

Это не первые единовременные выплаты семьям с детьми в 2020 году. Они проводились также весной и летом - сначала по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет, во второй раз выплату того же размера получили семьи с детьми от нуля до шестнадцати лет.

Позднее глава Минтруда Антон Котяков пояснил в эфире телеканала "Россия 24", что новая выплата в пять тысяч рублей будет автоматически произведена до конца года тем, кто уже получал предыдущие выплаты (на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных). Тем, кто не получал эти выплаты ранее или закрыл банковский счет, куда они приходили весной и летом, нужно будет подать заявление через портал Госуслуг. Это можно сделать до 1 апреля 2021 года.