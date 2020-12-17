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17.12.2020 08:41
Рубрика: Общество

Колл-центр Комплекса соцразвития Москвы обработал 1,6 миллиона вызовов

Текст: Любовь Проценко
Более полутора миллионов вызовов от жителей обработал колл-центр Комплекса соцразвития в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Когда коронавирусная инфекция начала распространяться в столице, все городские службы, в том числе специалисты центров госуслуг, оперативно включились в борьбу за здоровье москвичей. За три дня была развернута горячая линия по вопросам COVID-19. В день около 400 человек принимали до 50 тысяч звонков. Сейчас операторы-сотрудники центров "Мои Документы" уже обработали более 1,6 миллиона вызовов. Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям специалистов горячей линии и команды из 7 тысяч социальных работников, москвичи получили уже более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Сейчас сотрудники центров госуслуг выявляют контактных с заболевшими COVID-19 - только с октября операторы обзвонили почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Еще 600 специалистов офисов "Мои Документы" помогали медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы. Свыше 200 тысяч направлений для взятия биоматериала были внесены в систему сотрудниками центров госуслуг, а у врачей оставалось больше времени на лечение пациентов.

Более 70 тысяч жителей, которые были вынуждены соблюдать домашний режим, получили листки нетрудоспособности благодаря работе курьеров - сотрудников офисов "Мои Документы".

Кроме того, "Мои Документы" помогали коллегам из Центра занятости населения. Специалисты обрабатывали заявки на портале "Моя работа" и подбирали медицинский персонал для открывающихся стационаров. В кратчайшие сроки было отработано более 18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше 500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.

Сотрудники офисов "Мои Документы" и сейчас продолжают свою работу в центрах госуслуг, в кол-центрах, в стационарах, помогая жителям в трудную минуту сориентироваться в ситуации и получить квалифицированную медицинскую помощь, поддержку психологов и волонтеров.

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