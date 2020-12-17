В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса

Власти Москвы расширили программу вакцинации от коронавируса. Как сообщил мэр Сергей Собянин во время осмотра прививочного пункта в поликлинике №68, в ближайшие дни категории горожан, которым доступна иммунизация, расширится.

Уже с 21 декабря на прививку смогут записаться работники транспорта, промышленности и СМИ. Ранее такую возможность получили сотрудники учреждений медицины, образования, сферы услуг, торговли и культуры. Привились уже более 15 тысяч человек.

Собянин уточнил, что Москва стала первым городом мира, где началась масштабная вакцинация от коронавируса. В столице развернуто 70 пунктов при поликлиниках, в ближайшее время их количество будет увеличено.