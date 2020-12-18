Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса

Россия оказывала и будет оказывать помощь всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы, заверил Владимир Путин. Уже переданы тест-системы и реагенты для 1,3 млн исследований на коронавирус, во многие страны СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов, перечислил он.
"Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин", - объявил президент и также предложил вместе заняться производством. Россия готова к этой совместной работе и в ней заинтересована, добавил он.
"Это очень важно для населения наших стран", - пояснил Путин, добавив, что через границы друг к другу передвигаются миллионы граждан СНГ.