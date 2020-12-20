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Рубрика: В мире

Выявленный британскими врачами штамм коронавируса обнаружили в Италии

Новая мутация коронавируса, о которой ранее заявили британские врачи, была обнаружена у итальянца, прибывшего из Великобритании.

Фото: AFP/Noel Celis
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Пациент находится в изоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Италии. По сообщению ведомства, он, его семья и контактировавшие лица соблюдают все предусмотренные процедуры.

О новой разновидности COVID-19 стало известно накануне. Отмечается, что этот вирус отличается высокой степенью трансмиссивности, то есть является более заразным и быстрее передается от человека к человеку. Специалисты ВОЗ отмечают, что течение заболевания при этом не становится более опасным.

Несмотря на это, многие европейские страны поспешили объявить о приостановке авиасообщения или новых требованиях для прибывающих из Великобритании лиц. В их числе Германия, Бельгия, Нидерланды и Греция.

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