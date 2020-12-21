Прививать от коронавируса будут пожилых людей и хронических больных

Исследования вакцины "Спутника V" на людях старше 60 лет должны завершиться к концу недели, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник, 21 декабря.

"Мы надеемся, что после 23-24 числа исследования завершатся, документы будут оценены экспертами и пройдет пересмотр показаний", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что на людях с некоторыми хроническими заболеваниями вакцину уже исследовали, и она в очередной раз доказала свою безопасность и эффективность. По его словам, в инструкции прописано, что препарат необходимо применять с осторожностью людям с аутоиммунными заболеваниями. Отмечается, что во время приема некоторых лекарств ее эффективность может быть снижена. В остальных случаях, вакцина прекрасно работает. "Она позволяет избежать заболевания коронавирусом, его тяжелых форм", - говорит Мурашко.

Однако он обращает внимание, что вакцина - это не маска, в период формирования иммунитета важно соблюдать меры предосторожности, избегать контактов с инфицированными людьми. Министр подчеркнул, что благодаря вакцине формируется гуморальная защита организма, то есть - клеточный иммунитет.