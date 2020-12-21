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21.12.2020 13:11
Рубрика: Власть

Путин оценил возможность комбинирования вакцин от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Сотрудничество по вакцине от COVID-19 обеспечит ее большую доступность и поможет победить инфекцию. Речь идет о возможном комбинированном применении двух вакцин: "Спутник V" и разработки AstraZeneca. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания меморандума о намерениях между центром Гамалеи, РФПИ, "Р-Фарм"и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
Фото: Татьяна Макеева/ РИА Новости Фото: Татьяна Макеева/ РИА Новости
Фото: Татьяна Макеева/ РИА Новости

В России, в центре Гамалеи была разработана первая вакцина и уже началась масштабная вакцинация. Другая вакцина создана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. "В развитие этих достижений российские ученые и наши зарубежные партнеры, коллеги приняли решение, в основе которого лежит принцип открытого, научного, профессионального партнерства, для которого безусловно нет и не может быть никаких границ, особенно в условиях сегодняшнего дня", - объявил Путин.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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На днях было объявлено о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин - разработки AstraZeneca и "Спутник V", продолжил президент. Коллеги и в России, и представители зарубежной компании считают такую совместную программу важнейшим шагом в попытке и поиске наиболее эффективных решений в борьбе с инфекцией "ковида", подчеркнул он.

"Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надежности самой вакцины, так и для ее большей доступности, что очень важно на сегодняшней день", - оценил Путин. "Доступности за счет внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и других странах", - уточнил он.

"Вы показываете пример лидерства в объединении международных усилий, приближая тем самым победу над этим опасным вирусом", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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