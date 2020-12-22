Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам

Свыше 52 миллиардов рублей правительство направляет дополнительно на специальные социальные выплаты медицинским работникам, участвующим в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании необходимого распоряжения.

"Это средства на декабрь, январь и февраль", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Еще почти восемь миллиардов рублей направлено на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему персоналу, врачам "скорой помощи", которые сами заболели коронавирусной инфекцией, помогая пациентам.