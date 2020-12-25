Скандинавская кинозима-2020, часть четвертая: Швеция

Шведское телевидение, под стать телерадиокомпаниям соседних стран, начало создавать сериалы, приуроченные к новогодним праздникам, достаточно давно. Официальный старт создания адвент-календарей для телевидения был дан в 1960 году, и в честь 60-летнего юбилея компания SVT выложила полный список своих достижений в этом жанре в хронологическом порядке.

В этом году зимняя коллекция для семейного просмотра пополнилась еще одним произведением - им стало "Чудо" (Mirakel). Двое инженеров, Анне-Карин и Вильгот совершили немыслимое - в лабораторных условиях им удалось создать искусственную черную дыру. Вопреки их ожиданиям, дыра не смогла долго просуществовать в состоянии равновесия - она создает пространственно- временной портал на чердаке старого особняка. Девочка Мира, проживающая в доме в 2020 году, неожиданно попадает в петлю времени и знакомится со своей сверстницей по имени Ракель, чья семья занимала те же помещения в 1920-м. На этом сюрпризы не заканчиваются, души юных путешественниц во времени переселяются в тела друг друга, и они обе погружаются в неведомый для себя мир. Как только чувство новизны испаряется, появляется испуг, чувство одиночества, отстраненность, а главное - жгучее желание вернуться в привычный мир.

Для самых маленьких был снят очередной сезон программы Julkalendern: Lucköppning, в каждом эпизоде которой ведущие открывают одну дверцу импровизированного адвент-календаря и рассказывают о традициях, воспоминаниях и прочих ассоциациях с праздниками. Что же касается рождественских сериалов - в этом году невероятное их число доступно для просмотра, что, вполне возможно, обусловлено эпидемологической ситуацией в Европе.

Из ранее освещенных нами проектов в этом списке присутствует "История Сельмы" (Selmas saga), которая в этом году также транслируется в Норвегии и Исландии. Накануне Рождества маленькая девочка Сельма узнает, что ее семью выселяют из дома. В отчаянии девочка убегает из дома, не рассчитав, что может замерзнуть на холоде и умереть. В разгар бушующей метели ее спасает не запертая на засов дверь огромного здания, оказавшегося Академией наук. Сельма тайком прокрадывается в один из залов, где проходит заседание научной секции и узнает об открытии, сделанном одним из профессоров. Согласно результатам его исследования, космос представляет собой некое подобие живого существа, и он вполне способен взаимодействовать с людьми. А также исполнять их желания.

Не обошлось и без "Долины муми-троллей" (Mummidalen), прочно обосновавшихся как в финской, так и в шведской детской культуре благодаря неуемному воображению и художественному дарованию Туве Янссон. Безыскусный, но мастерски сделанный сериал 1973 года замечательно отражает атмосферу скандинавской зимы, некоторой отрешенности и уюта. А одинокий муми-тролль из первой серии постепенно меняет свою жизнь к лучшему, пробуждаясь от спячки и восстав к новой жизни.

Настоящее путешествие во времени можно совершить, посмотрев Titteliture, самый первый адвент-календарь на шведском телевидении, 1960 года выпуска. Время летит действительно быстро - самым первым его зрителям сейчас уже под шестьдесят.

Среди других наиболее известных проектов, доступ к которым был открыт в этом ноябре, значатся "Охота за кристаллом времени" (Jackten på tidskristallen), "Рождество Суне" (Sunes jul), "Тайна замка Гревенхольм" (Mysteriet på Greveholm), "Пять муравьев больше четырех слонов" (Fem myror är fler än fyra elefanter), "Приключения Бесхвостика Пелле" (Pelle svanslös) и другие.