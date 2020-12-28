В столице стартовала масштабная вакцинация москвичей 60+

В Москве начали записывать на вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет. Любой представитель этой возрастной категории может обратиться в поликлинику и выбрать удобное время. В департаменте здравоохранения отмечают: готовы привить даже Деда Мороза, если у него будет желание. Кстати, как выяснила "РГ", сотрудники его московской резиденции уже привились. Чтобы не заразить главного волшебника страны на случай его визита.

С понедельника пожилые люди могли записываться по телефонам городских поликлиник, а сегодня открывается и электронная запись через "Госуслуги Москвы", "ЕМИАС.Инфо" или на mos.ru. В том, что вакцинации не стоит бояться, уверен один из самых известных интеллектуалов России, публицист и политконсультант Анатолий Вассерман. Несмотря на свои 68 лет, собеседник "РГ" даже подавал заявку на участие в испытаниях "Спутник V".

- Но у меня не получилось, так как именно в тот момент анализы выявили высокий уровень антител к коронавирусу, - поделился с "РГ" Анатолий Вассерман.

А вот когда естественный иммунитет будет иссякать, а это, по подсчетам Анатолия Вассермана, может произойти в марте, придет время делать прививку. "Я всегда положительно относился к любой иммунизации", - отмечает он. Поддерживают начало прививочной кампании и ветераны Москвы. Об этом "РГ" сообщили представители Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Восточного округа Москвы. По словам депутата Мосгордумы Елены Стебенковой, есть желающие привиться и среди ее избирателей. Без всяких шуток поддерживает иммунизацию и 72-летний артист эстрады Владимир Винокур. Но в поликлинику пока не спешит: "Я не так давно привился от гриппа. И стараюсь делать это каждый год. Чтобы привиться от коронавируса, должно пройти какое-то время".

Есть среди людей старой закалки и сомнения. Например, представители Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил сообщили: намерены подождать, когда в промышленное производство поступит альтернативная вакцина от "Вектора". Зоя Зотова, преподаватель РУДН, призналась, что для нее вакцинация связана с риском: "Я уже не 60+, а 70+. Поэтому, хотя и в целом считаю иммунизацию важным делом, сама прививаться пока не планирую". Все сомнения и тревоги тех, кому прививка необходима, властям известны. Как призналась ранее заммэра Анастасия Ракова, вакцинация от любого вируса раскручивается не сразу. "И тут очень важен личный пример, - говорит глава соцблока мэрии. - Вся команда правительства Москвы уже привилась". В том числе, одним из первых в России вакцинацию прошел и мэр Сергей Собянин, которому в июне исполнилось 62 года. "Пожилые люди - самая большая группа риска, - написал он в своем блоге. - По себе скажу - вакцинация реально работает".

Мнение эксперта

В рекомендациях для вакцинации от коронавирусной инфекции часто можно прочитать, что прививку можно сделать лишь при условии, что нет противопоказаний в виде хронических заболеваний. Первый вопрос, который возникает у читателей "РГ": много ли найдется людей в возрасте 60 + практически здоровых? Тогда кому же адресована вакцинация старшему поколению, стартовавшая в стране? Ответить на этот вопрос мы попросили главного врача городской поликлиники N 2 департамента здравоохранения столицы Наталью Николаевну Шиндряеву. И вот что узнали:

- Вы правы, абсолютно здоровых людей в наше время немного и не только среди пожилых. И тем не менее именно пожилым, как представителям наиболее уязвимой группы во время пандемии COVID-19, обязательно нужно защитить себя с помощью прививки. Признаюсь, я очень рада, что старшее поколение москвичей очень активно отреагировало на открытие вакцинации для них. Запись на прививку идет полным ходом. Многие пациенты, с которыми мне довелось пообщаться лично, говорят: не хочу откладывать свою защиту на будущий год, буду вакцинироваться прямо сейчас. И высчитывают: если я сделаю первый укол сегодня, 29 декабря, то второй получу через 21 день - 17 января.

Теперь о том, кому можно прививку делать, кому нельзя. Прежде всего у человека не должно быть в данный момент обострения любой другой болезни, а грипп или ОРВИ он перенес не позже двух недель назад. Кроме того, с момента других прививок должно пройти не меньше месяца. В любом случае прежде чем человеку сделают прививку, его осмотрит врач. Померяет давление. Оценит состояние не просто внешне, но и через сиcтему ЕМИАС и с помощью электронной карты прочитает обо всех его хронических заболеваниях. Скажем, имеется сахарный диабет и гипертония, но с помощью подобранной терапии все показатели в норме. Значит, прививаться можно. А вот если давление 160 да сахар скачет, то прививку стоит отложить, лучше сначала подлечиться.

Есть целый ряд болезней, во время лечения которых с помощью химиотерапии, гормональных препаратов и других прививка тоже противопоказана. Это уже сама по себе большая нагрузка на организм, зачем же ее увеличивать? Откажут в прививочном пункте человеку и с ревматоидным артритом, красной волчанкой, гепатитом В и С.

Многие так же спрашивают: а вдруг я переболел бессимптомно короной? Таких ведь сейчас в столице 15 процентов среди вновь выявленных зараженных. Не повредит ли прививка в этом случае? Не повредит. Напротив, сделает вас сильнее перед опасным вирусом, так как надежный иммунитет в случае бессимптомного течения болезни не формируется. Высокие титры антител дает именно иммунизация в ходе вакцинации.

Звучит и другой вопрос: сразу ли пожилому человеку идти на прививку или стоит сначала пойти проконсультироваться у своего лечащего врача? Скажу: надо записаться и сразу на прививку. Там с врачом все и обсудите. Во время пандемии, когда в лечебные учреждения ходят и люди заболевшие, от лишних походов по врачам лучше воздержаться. Да и сделав первый укол, не спешите торжественно снять с себя маску и перчатки. Напомню, иммунитет формируется 42 дня. И только после получения второго компонента вы можете чувствовать себя более уверенно. Да и в этом случае лучше все-таки продолжать избегать многолюдных мест.

Мой совет всем пожилым москвичам такой. Если вы нормально себя чувствуете, а прививку от гриппа и других заболеваний сделали еще в сентябре - октябре, смело записывайтесь на вакцинацию от COVID-19. Не откладывайте это на после праздников: чем раньше привьетесь, тем быстрее получите защиту от тяжелого течения заболевания, которое характерно прежде всего именно для возрастных пациентов. И пусть вас не смущает, что вот, даже бокал шампанского из-за прививки в Новый год не выпьешь. От одного бокала только польза - поднимется настроение и с большим оптимизмом встретите новый 2021 год. Здоровья всем!

Подготовила Любовь Проценко