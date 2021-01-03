Собянин: Открывается вакцинация новых категорий москвичей

Он рассказал, что, расширяя доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 года, столица открывает запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Напомним, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.