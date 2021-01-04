Чернышенко: Единый номер 122 работает в праздничные дни без сбоев

Службы единого номера 122 работают без сбоев и выдерживают нагрузку во всех регионах страны. Мониторинг работы единого номера ведётся и в праздничные дни. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Единый телефонный номер 122 был создан для вопросов и консультаций по COVID-19, а также вызова врача. В некоторых регионах в работе службы 122 используется голосовой помощник, который записывает гражданина на прием к врачу или оформляет вызов врача на дом.

По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день 15 субъектов России применяют голосовой помощник в колл-центрах единого номера 122. Недавно его внедрили в работу службы 122 еще два региона - Забайкальский край и Новосибирская область.

"В ряде регионов благодаря максимально отлаженной работе единого номера 122 с применением искусственного интеллекта в качестве голосового помощника снижается нагрузка на врачей. Грамотная и исчерпывающая консультация операторов позволяет получить человеку всю необходимую информацию, и это большой плюс работы системы 122" - подчеркнул вице-премьер.

Среднее время ожидания ответа оператора службы 122 составляет менее 1 минуты в 80 регионах, в 5 субъектах - до двух минут.