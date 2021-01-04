Мишустин утвердил "дорожную карту" по санэпиднадзору

Речь о мероприятиях по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.

Будет создан аналитический центр по мониторингу и составлению эпидемиологических прогнозов, также будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации будут оснащены современным оборудованием.

Планируется создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения.

Цель - защитить граждан от угроз эпидемиологического характера и минимизировать экономические потери от распространения инфекционных заболеваний.